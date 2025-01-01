Пермские кадеты представят Прикамье на «Параде Памяти» в Самаре На крупнейшем патриотическом событии ПФО пройдут учащиеся Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Фёдора Васильевича Кузьмина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Во вторник, 6 мая, на площади перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу состоялся региональный этап конкурса «Смотр строя — Парад Памяти» с участием 600 кадетов Пермского края. Командовал «Парадом» военный комиссар Кировского района Перми полковник Мариан Берегой.

Конкурс строя среди учащихся кадетских и суворовских учебных заведений Прикамья проводится в 11-й раз. По итогам смотра победители получают право представлять Пермский край 7 ноября 2025 года на самарском «Параде Памяти» — крупнейшем патриотическом событии Приволжского федерального округа. «Парад Памяти» посвящён шествию в Куйбышеве (так тогда называлась Самара) 7 ноября 1941 года. С того парада его участники уходили сразу на фронт.

Открытие смотра началось с внесения Знамени Победы курсантами Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

С приветственными словами к участникам смотра обратился губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Дмитрий Махонин.

«Смотр строя проводится в 11 раз и выявляет самых лучших в строевой подготовке. Уверен, вами гордятся родители и ваши педагоги. Убеждаюсь, что в Пермском крае живёт лучшая молодёжь, ведь непросто Пермь объявлена в этом году молодёжной столицей России. Победители смотра будут представлять наше родное Прикамье на федеральном конкурсе, желаю выступить как можно лучше и показать величие и мощь родного региона. Также было решено, что победители смотра получат приглашение и возможность в следующем году принять участие в Параде Победы на Октябрьской площади. Желаю замечательного выступления, слаженности, успехов — и с 80-летием Победы!» — отметил Дмитрий Махонин.

С напутственными словами к участникам обратился первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев: «Парад — дань памяти нашим дедам и прадедам, победившим в 1945 году страшного врага и давшим мирное небо нашей стране, это знак уважения участникам специальной военной операции. Бойцы и командиры сегодня с оружием в руках защищают нашу землю от врага. Желаю всем здоровья, успехов, желаю быть достойными гражданами нашей страны. С наступающим Днем Победы!»

Участников «Смотра строя — Парада Памяти» также приветствовал Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин: «Поздравляю с предстоящим Днём Победы! Вам желаю успехов, а нашей Родине — Победы!»

В память о героизме и самоотверженности земляков — героев и участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции — участники конкурса, почётные гости и члены жюри возложили цветы к Вечному огню перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу и почтили память минутой молчания.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В конкурсе строевого мастерства приняли участие 17 парадных расчётов из кадетских школ и классов учебных заведений Перми, ЗАТО Звёздный, Нытвенского, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Губахинского и Кочёвского округов.

После прохождения всех команд жюри приступило к подсчёту баллов и определению победителя. В это время для участников конкурса с хореографической постановкой «Кукушка» выступила танцевальная студия ART-NATION, лауреат всероссийских и международных конкурсов, многократный обладатель гран-при. Вокальная группа Пермского института ФСИН России «Стентор» и танцевальная группа «Виктория» также подготовили для участников «Смотра строя» постановку «Россия — страна возможностей». Курсанты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Фёдора Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации подготовили показательное выступление «Почётный караул».

В составе жюри — первый заместитель секретаря РОП «Единая Россия» Пермского края, подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин, руководитель Регионального исполнительного комитета РОП «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов, участник СВО, руководитель Пермского РО «Молодой гвардии Единой России» Леонид Новохатский.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По итогам смотра победителем стала команда Пермского президентского кадетского училища им. Кузьмина. В атмосфере дружбы и сотрудничества кадетское училище мотивирует обучающихся 12-17 лет к осознанному выбору будущей профессии офицера войск национальной гвардии, к готовности стоять на страже правопорядка.

Специальным призом «За симпатию членов оргкомитета "Смотра строя» была награждена команда Новоильинского казачьего кадетского корпуса им. атамана Ермака Нытвенского муниципального округа.

Все участники смотра-конкурса были награждены кубками, дипломами, ценными подарками, в том числе сертификатами в магазин «Воин-59», а также сувенирной продукцией с символикой смотра-конкурса.

«Смотр строя — Парад Памяти» проводится по инициативе РОП «Единая Россия» Пермского края в рамках регионального проекта «Дети Отечества». Ежегодными партнёрами проекта являются Дом офицеров Пермского гарнизона, Пермское президентское кадетское училище им. Кузьмина», Пермский военный институт и Пермский институт ФСИН. Уникальным партнёром смотра в этом году стал футбольный клуб «Амкар». Для призёров конкурса клуб подготовил билеты на матч, который состоится 11 мая на стадионе «Звезда».

Мероприятие в Прикамье состоялось в рамках проекта «Смотр строя — Парад Памяти» — победителя конкурса Фонда грантов губернатора Пермского края 2025 года «Молодой гвардии Единой России» и при поддержке администрации губернатора Пермского края.









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