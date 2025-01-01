В Прикамье более 3,6 тысячи ветеранов получат личные поздравления от Владимира Путина Почтальоны доставят именные открытки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Накануне Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны вручат персональные поздравления от президента Владимира Путина. Почтальоны со 2 по 8 мая разнесут 305 тыс. писем и передадут их лично в руки непосредственным участникам войны, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей и детям войны по всей стране. В Пермском крае такие письма вручат 3689 ветеранам.

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края, в почтовом отправлении находится именная открытка с поздравлением с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным главой государства.

В почтовой компании отметили, что если адресата не будет дома, то письмо будет храниться в ближайшем почтовом отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.