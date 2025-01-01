В Кишертской больнице в Прикамье прокуратура выявила нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники прокуратуры провели проверку Кишертской центральной районной больницы и выявили нарушения законодательства в сфере предоставления медицинских услуг. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного округа Прикамья.

В частности, выяснилось, что врачи не предоставляли льготные медикаменты несовершеннолетним при наличии соответствующих показаний. Также обнаружилось, что медработники в использовали медицинские изделия с истекшим сроком годности.

По результатам проведённой проверки главному врачу больницы было направлено представление, после рассмотрения которого недостатки были устранены, а ответственные сотрудники понесли дисциплинарное наказание.

Кроме того, на основании постановления прокурора, виновное лицо из числа персонала больницы было привлечено к административной ответственности по статье 6.28 КоАП РФ (нарушение действующих правил в сфере обращения медицинских изделий) и подвергнуто штрафу.

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