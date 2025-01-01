Названы даты отключения радио и ТВ в ряде городов Прикамья
Пермский краевой РТПЦ уведомил о вероятных кратковременных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов в населённых пунктах Прикамья на неделе, с 12 по 18 мая.
Так, в Оханске будет приостановлено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 12 мая с 11:00 до 17:00 по местному времени.
В Красновишерске отключение цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» запланировано на 13 мая с 12:00 до 18:00.
В Воскресенском вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет временно прекращено 13 мая с 11:00 до 17:00.
В Чусовом перерыв в трансляции цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» ожидается 14 мая с 09:00 до 18:00.
В Ишимово вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено 16 мая с 11:00 до 17:00.
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