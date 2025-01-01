В Прикамье простятся с погибшим на СВО 30-летним Антоном Бойко У него остались двое детей Поделиться Твитнуть

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В зоне СВО оборвалась жизнь 30-летнего Антона Бойко, уроженца Добрянки. Об этом сообщает портал «Добрянка Life».

Антон Бойко окончил добрянскую школу № 3 в 2011 году. С 2013 по 2014 год исполнил свой воинский долг, находясь на срочной службе в качестве руководителя станции, занимающейся радиоперехватом и определением местоположения радиотелефонных коммуникаций. Был отмечен медалью «За службу на Кавказе».

Перед тем как подписать контракт, Антон трудился мастером в компании, занимающейся добычей нефти. В 2024 году принял решение отправиться в зону СВО, где исполнял обязанности стрелка-радиотелефониста.

Он погиб в п. Желанное (Ясиноватский р-н ДНР).

У Антона остались родители, брат и двое детей.

Прощание с военнослужащим состоится 8 мая в его родном городе.

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