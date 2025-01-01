На улице в Перми заметили вышедшего из леса медведя Жителей призвали проявлять осторожность Поделиться Твитнуть

фото: vladimircech

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В Перми зафиксировано появление медведя на городских улицах. Очевидцы из Орджоникидзевского района сообщили о наблюдении косолапого и поделились видеозаписью в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте.

Автор публикации отметил, что медведь небольшой, скорее всего, медвежонок, но призвал к осторожности.

На видео запечатлено, как медведь небольших размеров передвигается по улице в частном секторе. Комментаторы в соцсетях высказали предположение, что где-то рядом может находиться медведица, поэтому местным жителям следует проявлять бдительность.

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