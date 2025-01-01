Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ночь музеев в Перми пройдёт 17 мая Тема этого года — «Герои» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Музеи Пермского края снова присоединяются к международной акции «Ночь музеев». Тема этого года — «Герои».

Как всегда, вечером 17 мая десятки музеев во всех территориях края будут работать допоздна и представят множество специальных событий. Это уникальная возможность побывать в корпоративных и частных музеях, обычно закрытых для свободного посещения.

Главные пермские музеи подготовили очень солидные программы. Так, в Пермской художественной галерее открывается четвёртая моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации» (6+). Она посвящена картине «Большой выигрыш» (1874) Николая Неврева, одного из ведущих мастеров русской жанровой и исторической живописи второй половины XIX века. Картина будет представлена до, в процессе и после реставрации, проведённой во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря в преддверии переезда музея в новое здание.

Экспозицию дополнят карта Москвы 1860-1870 годов с макетами некоторых зданий — маркеров городской жизни (доходный дом, банк, мировой суд, развал и др.); монеты, имевшие обращение в тот период; влиятельные «толстые» журналы («Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Нива»), формировавшие литературно-художественные и общественно-политические взгляды и дающие представление о социально-экономической жизни; портретная графика XVIII века из собрания Пермской галереи.

Все события музейной «Ночи» в галерее будут сосредоточены вокруг этого вернисажа.

Участниками акции «Ночь музеев» (6+) станут девять филиалов Пермского краеведческого музея, и каждый подготовил особенную программу.

В Доме Мешкова посетители смогут пройти по залам экспозиции, выполняя задания квеста «Герои экспозиции». Будет проведена настольная игра «Речной вокзал» о жизни Перми в 1960-70-е годы. Состоятся экскурсии по выставке «Тайна клада «из дома Лары». Возвращение имени». Преподаватели Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Екатерина Зобачева и Екатерина Маврина проведут мастер-класс «Гравировка по стеклу». Будет показана литературно-музыкальная композиция «Фронтовое письмо» в исполнении молодёжного театра «ТеМа», лауреатов международных конкурсов Натальи Кокориной (вокал) и Владимира Новокрещенова (баян). Завершит программу «Ночи музеев» в Доме Мешкова экскурсия «Практики наблюдения с художником Петром Стабровским».

Сотрудники Музея пермских древностей подготовили программу «Прислонись», посвящённую раскопкам трогонтериевого слона: мастер-классы, фотозона с анатомическими отливками находок трогонтериевого слона в натуральную величину, интерактивные раскопки, клуб настольных игр.

В Детском музейном центре «Ночь музеев» будет посвящена селениту. Посетители увидят, как работает мастер-камнерез, познакомятся с инструментами и материалами, посчитают оттенки селенита, побывают на мастер-классах по камнерезному искусству и росписи селенита.

В «Ночь музеев» гости «Хохловки» познакомятся с традиционными бытовыми уличными играми, освоят азы пения по крюкам с возможностью окунуться в атмосферу традиционной избы. Смогут освоить азы набойного и ткацкого ремесла, подняться на самую высокую точку музея — колокольню из села Сыра Суксунского района. Экскурсия «Были да былички» расскажет о нечистой силе, окружающей крестьянский быт, и даст возможность заглянуть в обычно закрытый для посещения общественный зерновой амбар, узнать устройство и принцип работы механизма мельничных жерновов, помести по сусекам.

Музей-диорама приглашает на лекцию-экскурсию «История возникновения и развития Музея-диорамы в Мотовилихе» и танцевальный мастер-класс «Танцплощадка «Май-45-го». Автор музейных экспозиций, заведующая музеем Ирина Пятаева проведёт экскурсию «Облик дореволюционной Мотовилихи в деталях» по уличной выставке «Мотовилихинский алфавит».

В Доме-музее Н.Г. Славянова будут работать стенды с тремя видами сварки — лазерной, аргонодуговой и полуавтоматической. Под контролем опытных сварщиков будут проводиться мастер-классы по созданию памятного сувенира: медведя, динозавра или мамонта.

Дом-музей «Подпольная типография» приглашает на экскурсии, мастер-классы и творческую встречу. Участники экскурсии узнают, как рабочие-подпольщики печатали революционные листовки, какие инструменты они использовали, где хранили оборудование для печати, а также смогут самостоятельно отпечатать листовку. На мастер-классах гости музея будут экспериментировать с формами и текстурами, создавать яркие отпечатки, обучаться азам классической ближневосточной каллиграфии. На творческой встрече Genius loci с культурологом, искусствоведом Юлией Яцкевич посетители узнают об опыте работы со старым фондом молодых краеведов из Санкт-Петербурга, поговорят о том, чем привлекают старые дома.

Полная программа «Ночи музеев» постепенно собирается на специальном сайте, где, как всегда, будет работать механизм, позволяющий выстроить собственный музейный маршрут.

Как всегда, музеи и ботанический сад ПГНИУ и некоторые корпоративные музеи будет проводить свои акции не 17 мая, а на день раньше.





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