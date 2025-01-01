Филиал «ПМУ» «Уралхима» поддержал акцию «Георгиевская ленточка» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Активисты Совета молодёжи предприятия в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне раздали георгиевские ленточки на проходной и в производственных цехах. Символы памяти о воинской славе также были доставлены в подшефные учебные заведения — Краевой индустриальный техникум, Пермский химико-технологический техникум и пермскую школу № 132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля.

Галина Крапивина, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», лидер Совета молодёжи предприятия:

— День Победы — одно из главных событий в истории нашей страны. Символично, что на предприятии георгиевские ленточки вручают именно молодые сотрудники. Это укрепляет связь между поколением победителей, отдавшим жизни за мир на Земле, и молодёжью — будущим России.

Предприятия «Уралхима» уже много лет поддерживают акцию «Георгиевская ленточка», приобретая и бесплатно распространяя среди жителей городов присутствия тысячи символов Победы.





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