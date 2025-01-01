Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Константин Райкин выступит в Перми с юбилейным концертом Пермские гастроли театра «Сатирикон» предварительно запланированы на весну 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь включена в программу юбилейного гастрольного тура Константина Райкина. Художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, лауреат Государственных премий РФ отметил 75-летие поэтическим моноспектаклем «…ай да сукин сын!».

В анонсе, написанном от лица артиста, сказано:

«Поэтический моноспектакль «...ай да сукин сын! » — это высокая поэзия, пропущенная через сердце. То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…»

Спектакль построен на произведениях Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. Представление, которое в Перми проходит под невинным заголовком «Самое любимое» (12 +), состоится на сцене ДК им. Солдатова 25 сентября в 19.00, билеты на «Яндекс-Афише» — от 2000 до 3700 руб.

Как стало известно «Новому компаньону», планируются гастроли театра «Сатирикон» на той же площадке в Перми, ориентировочно - весной 2026 года. Событие изначально планировалось как часть юбилейной программы «Лучшие театры России — городу Перми», но после завершения событий 300-летия Перми программа была закрыта. Сейчас гастрольный проект поддержал частный продюсер.

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