Жителей Перми предупредили о высокой концентрации пыльцы в воздухе 7 и 8 мая Она может вызвать аллергию Поделиться Твитнуть

По данным «Яндекс.Погоды», 7 и 8 мая в Перми прогнозируется значительная концентрация пыльцы берёзы и ольхи в воздухе, что способно спровоцировать аллергические реакции. На 9 мая ожидается уменьшение количества аллергенов. Об этом пишет «Рифей».

Этот прогноз сформирован на основе информации о периодах цветения растений, метеорологических условиях и сообщений от людей, подверженных аллергии. Пыльца данных деревьев часто является фактором, вызывающим сезонные аллергические проявления, чьи симптомы могут представлять угрозу для здоровья, провоцируя поллиноз — специфическую аллергическую реакцию иммунной системы на пыльцу растений.

Среди потенциальных рисков и проявлений поллиноза выделяют воспаление слизистой носа (ринит) — характеризуется заложенностью носовых ходов, обильными выделениями, зудом и частым чиханием; воспаление конъюнктивы (конъюнктивит) — проявляется покраснением, зудом и жжением в глазах, а также повышенным слезотечением, мучительный сухой кашель, часто усиливающийся в ночное время; различные кожные высыпания — зуд, покраснение, сыпь (включая крапивницу и обострение атопического дерматита); чувство общей слабости и повышенной утомляемости, головные боли, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Особую угрозу представляют перекрёстные аллергические реакции, при которых пыльцевая аллергия приводит к непереносимости определённых пищевых продуктов.

При подозрении на наличие аллергии на пыльцу рекомендуется обратиться к специалисту для проведения диагностики.

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