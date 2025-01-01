В Прикамье УК заплатит почти 400 тысяч рублей за обрушение крыши в доме Два года осадки попадали в квартиру одного из жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению Березниковского городского суда управляющая компания «ГорТрансРесурс» выплатит штраф более 114 тыс. руб. местному жителю за то, что его квартиру топило на протяжении двух лет из-за протекающей крыши дома. Кроме того, собственнику должны компенсировать многочисленные судебные расходы, ремонт и моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в течение двух лет в одном из жилых домов в Березниках протекала крыша. Все осадки попадали в квартиру на верхнем этаже дома. Несмотря на то, что мужчина неоднократно обращался в управляющую компанию, проблема не решалась.

Летом прошлого года в его квартире частично обрушились потолочные перекрытия. В результате затопления жилище пришло в аварийное состояние, а хозяину причинён значительный материальный ущерб.

В марте этого года Березниковский городской суд взыскал с АО «ГорТрансРесурс» в пользу собственника стоимость восстановительного ремонта в размере 209 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 20 тыс. руб., штраф — более 114 тыс. руб. и судебные расходы в размере 49 740 руб.

Кроме того, в течение двух месяцев управляющая компания должна отремонтировать кровлю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.