Доходы крупнейших застройщиков Прикамья в 2024 году существенно выросли За год было продано 8020 квартир Поделиться Твитнуть

В 2024 году пермские строительные компании получили значительную прибыль. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», согласно «СПАРК-Интерфакс», лидером по годовой прибыли стало ООО «Холдинг ПМД», входящее в структуру застройщика ПМД, с чистой прибылью в 3,63 млрд руб. Пермское подразделение краснодарской строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» — ООО «Ростов-Девелопмент» получило 2,5 млрд руб. чистой прибыли за год. Застройщик ЖК «Красное яблоко» компания ПЗСП (ООО СЗ «К-135») сообщила о 740 млн руб. прибыли и 3 млрд руб. выручки. Структура девелопера «Оникс» — ООО СЗ «Компас», занимающаяся строительством крупного ЖК «Мир» по ш. Космонавтов, 309, за год получила 485,9 млн руб. прибыли и 728,1 млн руб. выручки.

Впечатляющих результатов достигла одна из компаний «Орсо групп» — ООО СЗ «Орсо дом», зафиксировав 479,3 млн руб. прибыли и 615,5 млн руб. выручки. Компания пермского подрядчика ООО «Строй-Комплекс», принадлежащая Наталье Краевой, получила 396 млн руб. прибыли и 4,2 млрд руб. выручки. Предприятие специализируется на подрядных работах при строительстве жилых домов и социальных объектов, включая дома, детские сады, школу и бассейн «Девелопмент-Юга» в м/р Ива.

Примечательно, что наибольшую прибыль получила компания «Сатурн-Р» — ООО «Пермавтоучкомбинат» — 6 млрд руб. Выручка за 2024 год у предприятия отсутствует.

Самый большой объём выручки зафиксирован у ООО «Кинетика», крупного государственного подрядчика и девелопера (4,4 млрд руб.), за которой следует «Строй-Комплекс» с выручкой в 4,2 млрд руб. за 2024 год, АО «СтройПанельКомплект» (3,7 млрд руб.), ООО «Спецстрой ПЗСП» (3,6 млрд руб.) и др.

В 2024 году застройщики Пермского края продали 8020 квартир по договорам долевого участия в строительстве, что на 33,6% меньше показателей 2023 года. В пятерку лидеров по объёму продаж жилья в Перми вошли «Девелопмент-Юг», ПЗСП, «Мегаполис», ПМД и «Ингрупп».

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