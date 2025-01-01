В аэропорту Перми задерживаются уже три рейса на Москву Столько же самолётов из столицы опаздывают с прибытием Поделиться Твитнуть

yanalya

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В аэропорту Большое Савино сообщили о задержках прибытия в Пермь уже трёх рейсов из Москвы. Время ожидания самолётов увеличилось.

Так, рейс СУ 1204 из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» задерживается на 1 час 40 минут (расчётное время прибытия в Пермь в 23:50), рейс ДР 431 из Внуково авиакомпании «Победа» прилетит с опозданием на 2 часа 15 минут (пока на табло значится время прилёта 01:10). Ещё один рейс «Аэрофлота» СУ 1394, который должен был прилететь в 00:45 7 мая, ожидается в Перми в 05:25.

Соответственно, задержаны вылеты обратных рейсов в столицу СУ 1204 (до 00:35) и ДР 432 (до 01:45) , а также рейса 2514 авиакомпании S7 в Домодедово с 23:00 до 02:00.

Как сообщили в Росавиации, аэропорты московского авиаузла Внуково и Домодедово с 18:19 мск временно приостановили выполнение рейсов.

Этому предшествовало сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в районе 17:00 мск средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Позднее Мash написал о новой атаке дронов на столичный регион.

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