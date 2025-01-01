Для репетиции Парада Победы 7 мая перекроют движение в центре Перми Будут внесены изменения в работу общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с репетицией парада войск Пермского гарнизона 7 мая снова, как и 4-го числа, будет перекрываться движение транспорта в районе Октябрьской площади Перми. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии.

Так, 7 мая с 19:00 до 23:00 ограничение коснётся Комсомольского проспекта (чётная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской (без прерывания движения по улицам Петропавловской и Советской) и участка от ул. Ленина до ул. Революции, Октябрьской площади, ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда» и ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

Работа общественного транспорта претерпит изменения также с 19:00 до 23:00.

Корректировки затронут автобусы, курсирующие по Комсомольскому проспекту и ул. Пушкина. Автобусные маршруты, проходящие по ул. Пушкина, будут перенаправлены на ул. Революции между улицами Куйбышева и Сибирской. Это относится к маршрутам №1, 3, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 74 и 77.

Автобусы №10, 14 и 33 будут объезжать по улицам Ленина и Сибирской. Маршрут №41 будет укорочен до ул. Попова. Маршрут №50 в направлении микрорайона Парковый будет следовать по улицам Революции и Куйбышева, а в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции. Автобусы маршрута №51 будут курсировать по улицам Сибирской и Революции. Маршрут № 60 — по улицам Попова и Революции, №81 — по улицам Борчанинова, Пушкина и Революции в обоих направлениях.

Ещё одна репетиция парада состоится 8 мая.

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