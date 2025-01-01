Прокуратура выявила нарушения в предоставлении земли многодетным в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В ходе проверки муниципальных актов в Еловском округе Пермского края, проведённой местной прокуратурой, были обнаружены нарушения закона в процедуре безвозмездной передачи земли многодетным семьям.

В частности, постановление о выделении участка властями аннулировалось, если члены многодетной семьи не оформляли право общей долевой собственности на землю. Также администрацией округа были необоснованно увеличены сроки отправки решения о предоставлении участка семьям с большим количеством детей.

Прокурор района внёс протест на выявленные муниципальные акты. После рассмотрения протеста, нормативные документы были приведены в соответствие с действующим законодательством, сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.