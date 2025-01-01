Задерживается прилёт в Пермь двух рейсов из Москвы Аэропорт Внуково временно закрыт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино сообщили о задержках прибытия в Пермь двух рейсов из Москвы.

Если рейс СУ 1204 из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» задержится примерно на 10 минут (расчётное время прибытия в Пермь в 22:19), то рейс ДР 431 из Внуково авиакомпании «Победа» прилетит в лучшем случае с полуторачасовым опозданием (пока на табло значится время прилёта в 00:10).

Соответственно задержаны и вылеты обратных рейсов в столицу СУ 1204 и ДР 432.

Как сообщили в Росавиации, аэропорты московского авиаузла Внуково и Домодедово, с 18:19 мск временно приостановили выполнение рейсов. Причины не уточняются.

Этому предшествовало сообщение мэра Москвы Сергея Собянина, о том, в районе 17:00 мск средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. В настоящее время на месте обнаружения обломков дронов работают экстренные службы. Дополнительные сведения о происшествии мэр Москвы решил не публиковать.

Позднее Мash написал о новой атаке дронов на столичный регион.

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