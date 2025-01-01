Директор птицефабрики «Комсомольская» в Прикамье не пустил инспекторов За что предприятие оштрафовали Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае птицефабрика «Комсомольская» привлечена к ответственности за воспрепятствование проведения Россельхознадзором контрольного мероприятия.

Случай произошёл в феврале 2025 года. Согласно предварительной договоренности с прокуратурой Пермского края, сотрудники территориального управления Россельхознадзора планировали провести инспекционную проверку АО «Птицефабрика «Комсомольская» в Кунгурском муниципального округе.

Как отметили в надзорном ведомстве, по закону инспекторы могут предварительно не уведомлять о проверке, однако директор отказался пускать комиссию, что явилось препятствием для исполнения должностным лицом Управления своих законных обязанностей.

По данному факту был составлен акт и открыто дело об административном правонарушении.

29 апреля 2025 года мировой судья признал АО «Птицефабрика «Комсомольская» виновным и вынес решение о наложении штрафа.

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