Директор птицефабрики «Комсомольская» в Прикамье не пустил инспекторов
За что предприятие оштрафовали
В Пермском крае птицефабрика «Комсомольская» привлечена к ответственности за воспрепятствование проведения Россельхознадзором контрольного мероприятия.
Случай произошёл в феврале 2025 года. Согласно предварительной договоренности с прокуратурой Пермского края, сотрудники территориального управления Россельхознадзора планировали провести инспекционную проверку АО «Птицефабрика «Комсомольская» в Кунгурском муниципального округе.
Как отметили в надзорном ведомстве, по закону инспекторы могут предварительно не уведомлять о проверке, однако директор отказался пускать комиссию, что явилось препятствием для исполнения должностным лицом Управления своих законных обязанностей.
По данному факту был составлен акт и открыто дело об административном правонарушении.
29 апреля 2025 года мировой судья признал АО «Птицефабрика «Комсомольская» виновным и вынес решение о наложении штрафа.
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