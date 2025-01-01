Экспорт берёзового шпона из Пермского края в Китай вырос в 10 раз Поделиться Твитнуть

В 2025 году, с 1 января по 6 мая, объём экспорта берёзового шпона из Пермского края в Китай достиг 11,841 тыс. куб. м. Это значительно, в 10 раз, превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда было экспортировано 1,118 тыс. кубометров.

В частности, 5 мая 2025 года специалисты регионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии берёзового шпона объёмом 750 кубометров. Данная партия предназначалась для отправки в Китай. По результатам проверки было выдано 15 фитосанитарных сертификатов.

Перед отправкой вся продукция прошла лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Анализы подтвердили отсутствие карантинных вредителей. Лесоматериалы полностью соответствовали фитосанитарным стандартам, установленным страной-импортёром. По завершении инспекции и на основании экспертных заключений о фитосанитарном состоянии владельцу продукции было выдано в общей сложности 1463 фитосанитарных сертификата.

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