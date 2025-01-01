Пермяк отсудил у подрядчика 260 тысяч рублей за некачественный монтаж окон Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми вынес решение по иску местного жителя к ИП, установившему в квартире истца четыре ПВХ-изделия (окна и балконные блоки). Заказчик полностью оплатил монтажные работы, но остался недоволен качеством оказанных услуг. Так как исполнитель отказался добровольно возвращать деньги, пермяк обратился в суд.

В ходе процесса была проведена строительно-техническая экспертиза, которая установила наличие «мостика холода» при установке оконного блока в эркере под балкой, что приводило к образованию конденсата. Эксперт заключил, что монтаж был выполнен с нарушением строительных норм, и дефект является значительным и неисправимым.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с ИП в пользу истца (согласно Закону «О защите прав потребителей»): 80 893,87 руб. (пропорционально цене эркерного окна), неустойку в размере 80 893,87 руб., компенсацию морального вреда в 15 тыс. руб. и штраф в 88 393,87 руб. Суд отклонил требование о взыскании стоимости других конструкций.

Решение ещё не вступило в силу, сообщили в пресс-службе краевого суда.

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