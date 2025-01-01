В Пермском крае вынесли приговор матери троих детей за их гибель на пожаре Женщина вышла из квартиры, оставив непотушенную сигарету Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, в Нытве 26-летней жительнице п. Углеуральский вынесли приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности трём лицам. Её отправили в колонию-поселение на полтора года.

Следствие и суд установили, что в ночь на 21 октября мать троих детей оставила непотушенную сигарету в кладовой комнате квартиры и ушла из дома. В этот момент в жилище находились три брата. Младший из них был 2023 г.р. Приехавшие на место вызова пожарные в ходе тушения огня обнаружили тела детей.

Кроме лишения свободы, женщине назначили принудительную меру медицинского характера: она будет лечиться у врача-психиатра амбулаторно.

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