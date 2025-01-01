В Перми после ремонта спущен на воду самоходный паром Поделиться Твитнуть

фото: Пермская судоверфь

После завершения межсезонного технического обслуживания «Пермская судоверфь» провела спуск на воду самоходного парома СП-2, построенного по проекту 603, сообщили на предприятии.

В период зимней стоянки были проведены работы по восстановлению и улучшению внешней обшивки корпуса судна, палубного покрытия и аппарелей, внутренних отсеков корпуса, носовой оконечности и кормовых элементов, бортовых брусьев и системы управления движением.

В завершение работ корпус судна был заново окрашен.

Основные параметры судна: длина 31 м, ширина 9 м, высота борта: 3,3 м. Судно вмещает 84 пассажира.

Данный тип судов предназначен для обеспечения социально важной задачи — перевозки людей, различных грузов, легковых и грузовых транспортных средств на короткие расстояния в формате паромной переправы.

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