Алёна Бронникова Доходы Пермского политеха за год составили почти 7 млрд рублей Годовой прирост превысил 25% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доходы ПНИПУ по всем видам финансовой деятельности в 2024 году составили 6,88 млрд руб. Это на 25,47% больше, чем годом ранее. По итогам 2023 года показатель составил 5,49 млрд руб. Такие данные опубликованы в отчёте о самообследовании организации за прошлый год.

Доходы Пермского политеха по всем видам финансовой деятельности в расчёте на одного научно-педагогического работника в 2024 году сложились в сумме 10,18 млрд руб. (в 2023-м — 8,11 млрд). Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчёте на одного работника — 5,11 млрд руб. (в 2023-м — 3,79 млрд).

Как сообщается в отчёте, за год доходы вуза без филиалов составили 7,02 млрд руб., из них более 30% (2,25 млрд) — доходы от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Их объём в интересах предприятий аэрокосмической и машиностроительной промышленности с 2020 по 2024 год вырос 1,9 раза, превысив 470 млн руб. Заказы со стороны предприятий добывающей и перерабатывающей отрасли увеличились в 2,6 раза, до 1,65 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.