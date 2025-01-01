Пермские учёные предложили свой способ очистки песка черноморского побережья Он основан на биотехнологиях Поделиться Твитнуть

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) создан биотехнологический метод восстановления чистоты песчаных пляжей на Черноморском побережье, сообщили в пресс-службе вуза.

В лаборатории геологии техногенных процессов Естественнонаучного института (ЕНИ) ПГНИУ разработали инновационный способ очистки почвы и грунтовых вод от нефтяных загрязнений. Этот метод, первоначально предназначенный для применения в Пермском регионе, будет адаптирован для ликвидации последствий аварии танкеров в береговой зоне Керченского пролива.

Предложенный учёными подход основан на использовании биотехнологий для устранения остаточного углеводородного загрязнения. Специализированное оборудование используется для насыщения почвы и воды кислородом, что стимулирует активность местных микроорганизмов, способных к разложению загрязняющих веществ. Перед этим проводится сбор бактерий, увеличение их популяции (биомассы) и последующее возвращение в почву и воду. Образцы песка, загрязнённого нефтью, уже доставлены в ЕНИ ПГНИУ, где начались лабораторные исследования. В дальнейшем планируется проведение практических работ непосредственно на месте происшествия.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», что привело к утечке топлива. По информации Минтранса, было повреждено четыре отсека, и в море попало 2,4 тыс. тонн мазута. Сумма вреда, причинённого Чёрному морю в результате экологической катастрофы, которая была предъявлена ООО «Кама Шиппинг», владельцу танкера «Волгонефть-212», составила 49,46 млрд руб. Владельцу второго судна — «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» исчисленная сумма составила 35,48 млрд руб.

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