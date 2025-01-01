Алина Наумова Новостройки Перми оказались дешевле уже сданных квартир Разница в цене «квадрата» составила 12 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках городов-миллионников России составила в среднем 185 тыс. руб., что на 1,1% выше, чем в марте. «Яндекс Недвижимость» отмечают, что средняя цена квадратного метра в строящихся новостройках Перми на 12 тыс. руб. ниже, чем в уже сданных проектах.

В Перми медианная цена "квадрата" в новостройке достигла 160 тыс. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с мартом. При этом средняя стоимость таких квартир составляет 7,6 млн руб., а их площадь — 50,6 кв. м. Объём предложений по ним снизился на 3,1%.

Согласно данным «Яндекс Недвижимости», в крупных российских городах наблюдается рост числа квартир от застройщиков, которые теперь относятся к категории вторичной недвижимости и продаются по договору купли-продажи. Количество таких предложений увеличилось на 30%, а цена квадратного метра составила 187 тыс. руб.

В Перми стоимость квадратного метра в таких объектах равна 172 тыс. руб., а средняя площадь квартиры — 65,6 кв. м. Полная стоимость объекта в среднем составляет 11,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.