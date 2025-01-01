Каждый пятый пермяк признался в отсутствии средств на отпуск в этом году Те, кто собирается отдохнуть, готовы потратить не более 60 тысяч Поделиться Твитнуть

Жители Перми в текущем году в среднем готовы потратить на отпуск не более 60 тыс. руб. на человека. При этом, по их мнению, идеальный отпуск стоил бы около 185 тыс. руб. на каждого члена семьи. Согласно данным SuperJob, каждый пятый пермяк (20%) признался в отсутствии средств на отпуск в этом году.

В масштабах всей России средний отпускной бюджет на одного человека для недельного отдыха составляет 52 тыс. руб. Оптимальная стоимость семидневного отдыха, по оценкам россиян, достигает 190 тыс. руб. Четверть населения страны (24%) в данный момент не имеет возможности позволить себе отпуск.

Отпускные возможности женщин, как правило, скромнее мужских: 49 тыс. против 56 тыс. руб. на человека соответственно. Мужчины также оценивают идеальный отдых дороже, чем женщины: 220 против 170 тыс. руб.

Зависимость между возрастом и отпускным бюджетом тоже прослеживается: у респондентов до 35 лет он составляет 55 тыс. руб., у людей старше 45 лет — 50 тыс. руб. Самые высокие ожидания от идеального отпуска наблюдаются у граждан 35-45 лет (200 тыс. руб.).

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