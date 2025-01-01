«Уралкалий» приобрёл новый 3D-томограф в поликлинику «Уралкалий-Мед» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В профильном медицинском учреждении ПАО «Уралкалий» — ООО «Уралкалий-Мед» — начал функционировать новый 3D-томограф. Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании.

Новая медтехника совмещает функции томографа и панорамного рентгеновского аппарата. Оборудование позволяет получать высокоточное трёхмерное изображение за минимальное время и применяется в стоматологической, ЛОР и челюстно-лицевой практике.

Обследование на 3D-томографе проводится по назначению врача. Для сотрудников компании диагностика доступна в рамках программы добровольного медицинского страхования.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалию» важно, чтобы у сотрудников была возможность получать своевременные и качественные медицинские услуги. Приобретение нового 3D-томографа расширяет диагностические возможности поликлиники, позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациентам — чувствовать уверенность в уровне оказываемой помощи. «Уралкалий-Мед» продолжает системно развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании.





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