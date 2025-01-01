На СВО погиб 25-летний житель Прикамья Лев Журавлёв
Во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии ефрейтор, снайпер мотострелкового отделения Лев Журавлёв из Пермского края. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.
Лев родился в Перми 20 марта 1999 года. В краевой столице окончил школу и получил профессию сварщика в краевом индустриальном техникуме. После этого проходил службу в ВС РФ. Вернувшись из армии, молодой человек работал на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате, а также вахтовым методом на севере.
Военнослужащий был убит 27 ноября прошлого года.
Местные власти принесли соболезнования родителям, сестре, жене и бабушке погибшего.
Церемония прощания состоится 7 мая. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино (ул. Жукова, 21а), а в 13:00 запланирован траурный митинг в местном дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16).
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