На СВО погиб 25-летний житель Прикамья Лев Журавлёв Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб гвардии ефрейтор, снайпер мотострелкового отделения Лев Журавлёв из Пермского края. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Лев родился в Перми 20 марта 1999 года. В краевой столице окончил школу и получил профессию сварщика в краевом индустриальном техникуме. После этого проходил службу в ВС РФ. Вернувшись из армии, молодой человек работал на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате, а также вахтовым методом на севере.

Военнослужащий был убит 27 ноября прошлого года.

Местные власти принесли соболезнования родителям, сестре, жене и бабушке погибшего.

Церемония прощания состоится 7 мая. В 12:00 пройдёт отпевание в Храме Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино (ул. Жукова, 21а), а в 13:00 запланирован траурный митинг в местном дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.