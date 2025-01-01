В пермском ТРК «Колизей Cinema» отказались от планов открыть ресторан Возникли технические проблемы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «РИАЛ», занимающаяся управлением пермского ТРК «Колизей Cinema», пересмотрела свои намерения по открытию ресторана в торговом центре. Как стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье» от представителей управляющей компании, причиной отказа стали технические трудности, в частности, проблема с установкой на внешней стороне здания вентиляционных систем, необходимых для функционирования заведения общественного питания.

Представители компании пояснили, что согласование размещения вытяжных труб на фасаде здания практически невозможно из-за действующих в Перми норм благоустройства. Ранее сообщалось о заинтересованности двух ресторанных сетей в открытии своих заведений в данном ТРК.

«Колизей Cinema», общей площадью 30 тыс. кв. м, функционирует с 2007 года. В комплексе представлены магазины популярных торговых сетей «Спортмастер» и «М Видео». До 2023 года здесь также располагался мультиплекс. На данный момент это единственный торгово-развлекательный комплекс в центре Перми, где полностью отсутствуют какие-либо предприятия общественного питания.

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