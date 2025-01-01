Пермский «Горсвет» возглавил Никита Саламатов Изменения официально внесены в учредительные документы МБУ Поделиться Твитнуть

По данным checko.ru, в пермском МБУ «Горсвет» произошли кадровые изменения: Никита Саламатов официально назначен на должность директора. Соответствующие изменения в учредительных документах были зафиксированы 5 мая.

Саламатов сменил на этом посту Эдуарда Илларионова. На сайте МБУ «Горсвет» содержится информация, что Никита Саламатов возглавляет учреждение с 17 апреля 2025 года.

До своего назначения в «Горсвет» Никита Саламатов руководил муниципальным казённым учреждением «Благоустройство Мотовилихинского района». Данное юридическое лицо прекратило свою деятельность 11 августа 2023 года в результате реорганизации путём слияния.

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