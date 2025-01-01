Пермская компания выплатила 700 тысяч рублей сотруднику за травму на золотом прииске За полмиллиона пришлось судиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудник компании из Прикамья получил 700 тыс. руб. за травму, которую получил во время работы на золотом прииске, сообщили в ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что на территории Иркутской области работник, нанятый прикамским ООО, занимался подготовкой взрывов на месторождении драгоценного металла. Его задачей было размещение взрывчатки в подготовленных скважинах. В процессе работы он заметил приближающийся бульдозер, к которому стальными тросами была прикреплена водопроводная труба. Когда бульдозер поравнялся с сотрудником, трубу резко изогнуло и бросило в сторону рабочего. Пытаясь избежать удара, он успел лишь повернуться спиной и получил удар в область поясницы, упав на землю и потеряв способность двигаться. Коллега помог ему подняться и доставил на базу, откуда пострадавшего направили в медицинское учреждение.

После шестидневного пребывания в больнице с диагнозом травмы позвоночника работник вернулся домой для продолжения лечения. Несмотря на медицинскую помощь, он испытывал постоянные боли в спине, ограничение подвижности, был вынужден носить поддерживающий корсет и использовать ортопедические средства. Пережитый страх за свою жизнь и продолжающееся беспокойство о здоровье стали основанием для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда.

В иске к работодателю истец требовал выплатить ему 2 млн руб. Представитель компании утверждал, что причиной несчастного случая стала вина самого работника, который, по мнению работодателя, должен был прекратить работу при виде опасности и сообщить об этом руководству. Однако суд учёл нарушения в организации взрывных работ и отсутствие должного контроля, что указывало на ответственность работодателя. Компанию обязали выплатить работнику 500 тыс. руб., принимая во внимание, что ранее уже была выплачена компенсация в размере 200 тыс. руб.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов. Несмотря на уведомление о начале исполнительного производства, компания не выплатила присуждённую сумму в установленный срок. В результате судебный пристав наложил арест на денежные средства на банковских счетах компании, что побудило её выплатить требуемую сумму.

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