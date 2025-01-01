В Новых Лядах 7 мая ограничат движение транспорта Это связано с проведением спортивного мероприятия Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с проведением 48-й легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в пермском посёлке Новые Ляды будут введены временные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом пишет ВЕТТА.

Так, 7 мая с 18:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение на участках улиц: Мира (между улицами Молодёжная и Островского), Островского (между улицами Мира и Молодёжная) и Молодёжная (между улицами Мира и Островского).

Кроме того, с 18:00 6 мая до 20:00 7 мая будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на тех же самых участках улиц: Мира (от Молодёжной до Островского), Островского (от Мира до Молодёжной) и Молодёжная (от Мира до Островского).

По информации, предоставленной ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», данные меры необходимы для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения во время спортивного мероприятия.

Администрация города обращается к водителям с просьбой учитывать введённые ограничения при планировании своих маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути объезда.

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