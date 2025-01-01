В Пермском крае завершила работу «Школа парламентаризма» Программа реализована в рамках кадрового проекта «ПолитСтарт» партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Школа парламентаризма» — совместный образовательный проект «Единой России» и «Молодой гвардии «Единой России», направленный на развитие диалога между молодёжью и властью. Он реализуется на территории Российской Федерации с 2017 года.

На площадке Законодательного собрания Пермского края прошло торжественное закрытие «Школы парламентаризма». На основе рейтинга были выделены и награждены 50 лучших выпускников образовательной программы.

Сертификаты об успешном прохождении курса участникам вручили первый заместитель секретаря Регионального отделения партии Вячеслав Григорьев, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Станислав Швецов, и.о. директора РИНО ПГНИУ, директор МАГУ Пермского края Михаил Мухин и менеджер проектов департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Алексей Пушкарёв.

«Мы видим, что в Прикамье растёт поколение, готовое не просто наблюдать со стороны, а включаться, предлагать инициативы и, что очень важно, брать на себя ответственность. Участники «Школы парламентаризма» продемонстрировали зрелость взглядов, искреннюю заинтересованность в будущем региона и желание работать на благо своей Родины. Именно такая молодёжь — надёжный кадровый резерв и опора для всей страны», — отметил Вячеслав Григорьев.

Образовательная часть программы была разделена на три блока, в рамках которых участники «Школы парламентаризма» принимали участие во встречах с известными общественно-политическими деятелями, обучались политическим и медиа-технологиям, разрабатывали и продвигали собственные социальные проекты. Таким образом, реализация проекта проходила в два месяца с участием более 200 человек.

Такие мероприятия важны для развития гражданского общества и воспитания нового поколения активных граждан, готовых участвовать в политическом процессе и вносить вклад в развитие страны. Школа парламентаризма помогает участникам освоить основы парламентской деятельности, научиться вести дискуссии, вырабатывать компромиссные решения и понимать механизмы функционирования государственной власти.

Таким образом, завершение работы «Школы парламентаризма» является важным этапом в развитии политического образования и воспитании активной гражданской позиции у молодого поколения.





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