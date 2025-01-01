В Прикамье водитель иномарки сбил пешеходов и уехал
Происшествие случилось в Березниках
В Березниках Пермского края автомобиль «Санг Йонг», за рулём которого был мужчина 1965 г.р. сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
Авария случилась 5 мая в 16:30 на ул. Мира в районе дома №39 на нерегулируемом пешеходном переходе, когда мужчина 1998 г. р и женщина 1964 г.р. переходили проезжую часть. После ДТП пострадавших отвезли в больницу.
В кратчайшее время полиция установила личность водителя и задержала его. В отношении мужчины составили протокол.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства инцидента.
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