Прибыль предприятий Пермского края выросла почти на 27% Убытки нерентабельных организаций увеличились в 2,6 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь — февраль 2025 года, согласно предварительным данным Пермьстата, предприятия Пермского края (исключая малый бизнес, банки, государственные и муниципальные организации, некредитные финансовые учреждения и компании с численностью персонала менее 15 человек) продемонстрировали положительный сальдированный финансовый итог, составивший 98,5 млрд руб. Это на 18,4% превосходит аналогичный показатель за тот же период прошлого года.

В целом, по региону 68,1% предприятий, охваченных исследованием, завершили первые два месяца года с прибылью. Общая сумма прибыли достигла 112 млрд руб., что на 26,7% больше, чем в январе-феврале 2024 года. Убытки нерентабельных предприятий увеличились в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13,4 млрд руб.

Промышленные предприятия региона также показали положительный сальдированный финансовый результат с начала года, который составил 87,1 млрд руб. Доля прибыльных промышленных предприятий в крае за отчетный период составила 62,4%, а их совокупная прибыль достигла 98 млрд руб. (на 30,9% выше, чем за январь-февраль 2024 года).





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