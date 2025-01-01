В Перми загорелся торговый павильон на Гаче Во время пожара никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Вечером 5 мая в центре Перми вспыхнул пожар в одном из торговых павильонов на ш. Космонавтов — на территории бывшего рынка Гача. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в неэксплуатируемом торговом павильоне.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 20:42 на площади 10 кв. м. Никто не пострадал. С огнём боролись 16 огнеборцев. Также на место выезжали четыре единицы техники МЧС России.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

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