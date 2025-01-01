Пермь сковали пробки в восемь баллов В городе зафиксированы пять аварий Поделиться Твитнуть

Вечером 5 мая в Перми на многих улицах образовались пробки. Движение затруднено традиционно на Коммунальном мосту, на улицах Чкалова, Куйбышева, Героев Хасана, Пушкина, Попова, Локомотивной, Плеханова, шоссе Космонавтов и Комсомольском проспекте.

По данным "Яндекс.Пробки", в городе зафиксированы пять аварий, четыре их которых на Чкалова — Стахановской, а одна на Коммунальном мосту. Краевая столица встала в пробках в восемь баллов.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, отставание маршрутов составляет более 15 минут. В ведомстве призвали всех пермяков ориентироваться на расписание в режиме реального времени.

Отметим, на прошлой неделе в краевой столице также было затруднено движение в связи со снегопадом, накрывшим Прикамье.

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