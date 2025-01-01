На севере Прикамья вытаял ещё один лесной питомник Посевы находятся в удовлетворительном состоянии Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Прикамье 5 мая вытаял ещё один лесной питомник. Он находится в северном районе региона, на территории Александровского участкового лесничества Кизеловского филиала ГБУ ПК «Гослесхоз». Как сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, его общая площадь составляет 7 га.

По оценке экспертов, посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Качество посадочного материала — хорошее, признаков болезней в данный момент не зафиксировано.

На территории вытаявшего питомника произрастают сеянцы ели сибирской, которые предназначены для восстановления лесного фонда региона. Возраст посадочного материала — три-четыре года. Отмечается, что своевременное таяние снега и отсутствие резких перепадов температур создают благоприятные условия для развития растений.

«В ближайшие дни ожидается полное освобождение от снега остальных питомников. После этого будут проведены контрольные обследования для оценки состояния сеянцев и планирования дальнейших работ по уходу: профилактические опрыскивания фунгицидами, подкормки азотными удобрениями, прополки, культивация», — информирует ведомство.

Все работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Его целью является воспроизводство и восстановление лесов.

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