На севере Прикамья вытаял ещё один лесной питомник
Посевы находятся в удовлетворительном состоянии
В Прикамье 5 мая вытаял ещё один лесной питомник. Он находится в северном районе региона, на территории Александровского участкового лесничества Кизеловского филиала ГБУ ПК «Гослесхоз». Как сообщает Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, его общая площадь составляет 7 га.
По оценке экспертов, посевы находятся в удовлетворительном состоянии. Качество посадочного материала — хорошее, признаков болезней в данный момент не зафиксировано.
На территории вытаявшего питомника произрастают сеянцы ели сибирской, которые предназначены для восстановления лесного фонда региона. Возраст посадочного материала — три-четыре года. Отмечается, что своевременное таяние снега и отсутствие резких перепадов температур создают благоприятные условия для развития растений.
«В ближайшие дни ожидается полное освобождение от снега остальных питомников. После этого будут проведены контрольные обследования для оценки состояния сеянцев и планирования дальнейших работ по уходу: профилактические опрыскивания фунгицидами, подкормки азотными удобрениями, прополки, культивация», — информирует ведомство.
Все работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Его целью является воспроизводство и восстановление лесов.
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