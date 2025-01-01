Алина Наумова Глава МВД представил нового начальника полиции Прикамья Владислава Толкунова И отметил существенный дефицит кадров в патрульно-постовой службе Пермского края Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В понедельник, 5 мая, министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырёх территориальных органов МВД России, в том числе начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майора полиции Владислава Толкунова. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД РФ.

Глава министерства Владимир Колокольцев отметил, что новые руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом и «свежим взглядом» для изучения оперативной обстановки в регионах и определения направлений работы, требующих дополнительных усилий.





Владимир Колокольцев потребовал от новых начальников усилить раскрытие преступлений по незаконному обороту оружия, обеспечить безопасность проезда детей в летний сезон, уделять пристальное внимание местам работы и проживания мигрантов.





Кроме того, глава ведомства сообщил о сложной ситуации с укомплектованием подразделений МВД, где сотрудники контактируют с населением: некомплект патрульно-постовой службы в Пермском крае, например, превышает 50%.

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