Пермяки назвали самые скучные профессии Поделиться Твитнуть

Как пишет SuperJob, согласно опросу жителей Перми, наиболее скучной является профессия охранника — так полагает 11% респондентов. Второе место в рейтинге самых скучных занятий занимает бухгалтерский труд (9%). На третьей позиции — работа сторожа (8%).

По мнению 7% опрошенных, продавцы чаще других испытывают тоску на рабочем месте. 6% респондентов считают деятельность вахтёра наименее увлекательной. Аналогичное количество участников опроса (6%) уверены, что любая работа в офисе может вызывать уныние. Труд библиотекарей, дворников и архивариусов был отмечен как скучный лишь 1% опрошенных. В числе других профессий, названных горожанами потенциально монотонными, оказались гардеробщики, депутаты, лифтёры, методологи, операторы конвейеров, переводчики, программисты, фасовщики и др.

4% участников исследования выразили уверенность в том, что любая работа может стать скучной, если она не приносит удовольствия. При этом 14% респондентов заявили, что не считают, что существуют скучные профессии в принципе.

Мужчины чаще склонны считать охранную деятельность и офисный труд унылым, в то время как женщины чаще указывали на профессии бухгалтера и продавца. В целом, женщины чаще высказывали мнение о том, что скучных профессий не существует.

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