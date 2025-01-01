В Прикамье хирурги спасли участника СВО с тяжёлым осколочным ранением Боец получил тяжёлое минно-взрывное ранение ещё в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минздрава

Пермским врачам удалось вылечить тяжело раненного участника спецоперации из Прикамья, который в конце прошлого года получил множественные осколки от гранаты, повредившие его левое бедро. Ситуация усугубилась тем, что военнослужащий обморозил стопы, пока дожидался медпомощи. В Пермь боец попал не сразу, но местные врачи спасли его от верной гибели. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Как выяснилось, военнослужащий получил медпомощь сперва в прифронтовых госпиталях, после чего его эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Там мужчине ампутировали правую голень, поскольку образовалась гангрена. Затем мужчину доставили в Центр комплексной реабилитации, который находится на базе краевого госпиталя для ветеранов войн.

Во время медицинской эвакуации из Казани в Пермь в раненом бедре, где остались фрагменты гранаты, один из осколков мигрировал, повредив бедренную артерию. Поскольку эта артерия является одной из крупнейших в организме, то ситуация могла привести человека к гибели.

«В случае с Александром удачно сложились обстоятельства – кровь стала накапливаться в межмышечном пространстве, образовав на внешней поверхности бедра «грушу». Организм не терял кровь, но опасность такой гематомы очевидна – в любой момент она могла разорваться, и риск несвоевременного оказания квалифицированной помощи был крайне велик, а кровотечение могло стать летальным», - пояснил врач-хирург ГКБ им. Гринберга Антон Бочкарёв.

Из госпиталя военнослужащего сразу перевели ГКБ им. Гринберга. Там подтвердилось, что осколок перебил самую крупную артерию, в результате чего и сформировалась ложная аневризма и огромная межмышечная гематома. В клинической больнице хирурги провели сложную операцию на ноге. Всё прошло успешно, и теперь 34-летний ветеран боевых действий продолжает проходить реабилитацию. После этого он сможет вернуться к обычной жизни.

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