Алина Наумова В Прикамье на содержание 669 км дорог выделили 1,2 млрд рублей Контракт заключат на два года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ «Центр организации закупок» объявило о поиске подрядчика, который в Пермском крае займётся содержанием автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из приложения к техническому заданию следует, что речь идёт о нескольких участках трасс Кунгур—Соликамск, Пермь—Березники, подъезд к Полазне, Соликамск—Красновишерск, Губдор—Чердынь, Коса—Соликамск, Ощепково—Никино, Кунгур—Соликамск—Усолье, Кудымкар—Усолье, Чердынь—Ныроб, обход Соликамска и др. Общая протяжённость составляет более 669 км.





По техническому заданию, подрядчик обязан следить за состоянием и ремонтировать обочины, водосборные лотки, водоотводные канавы. Проводить ямочный ремонт дорожного полотна, устранять трещины, отчищать ливневую канализацию, следить за состоянием дорожных знаков и указателей.





Помимо этого, подрядчик должен установить два вида автобусных павильонов и обустроить интерактивные пешеходные переходы.





Начальная стоимость контракта, который будет заключён на два года, составляет более 1,21 млрд руб.

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