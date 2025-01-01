Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми скончался художник и поэт Сергей Имис Мастера-самоучку похоронили на Лобановском кладбище Поделиться Твитнуть

Фото: Борис Эренбург

В Перми 2 мая скоропостижно скончался Сергей Андрейчиков, известный в поэтических кругах под псевдонимом Сергей Имис. Для многочисленных друзей общительного и щедрого Андрейчикова новость стала абсолютным шоком: он просто упал на месте — сердце остановилось.

Сергею было 67 лет. Не будучи художником по образованию, он всё-таки стал настоящим профессионалом: всю жизнь работал как дизайнер интерьеров, как частных, так и общественных, среди его клиентов были и бизнесмены, и серьёзные политики (в том числе депутаты Государственной думы), и госучреждения. Его картины часто выставлялись, приобретались в частные коллекции.

Будучи человеком широкой натуры, жизнелюбивым и ярким, он создавал полотна и фрески, полностью соответствовавшие его характеру: масштабные, броские, полные наивной фантазии. Среди любителей неформального искусства он прославился как мастер росписей бывших советских домов культуры: он оформил их около двух десятков по всему Пермскому краю.

Сергей был известен в литературном сообществе как поэт, он был образованным и очень начитанным самоучкой, любил классическую музыку, часто посещал концерты.

Из недавнего:

Как на шёлковой на нитке,

Всё подвешено у Шнитке,

На границе, на меже,

Где не музыка уже.

Дом обрушился стеклянный,

Деревянный, оловянный.

В груду битого стекла

Кровь последняя стекла.

Медные звенели трубы,

"Эо-эо", — пели губы.

Треснул арфы позвоночник,

Великан звонит в звоночек,

И невинна и проста

Тема скрипки и альта.

А ударные как вступят

И забухают, как в ступе,

И литаврой громыхнут —

Растолкуют, растолкут.

Глотки золотом залили,

Голос ангела забили,

Но сквозь гаденький вальсок

Флейты детский голосок.

Ну и снова, как с листа,

Тема скрипки и альта.

Ни двора и ни кола,

А вдали — колокола...

Январь 2025





Сергей Андрейчиков-Имис был похоронен 5 мая на кладбище в Лобаново. Сейчас друзья и родственники планируют издать его сборник и провести выставку.





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