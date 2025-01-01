Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми скончался художник и поэт Сергей Имис
Мастера-самоучку похоронили на Лобановском кладбище
В Перми 2 мая скоропостижно скончался Сергей Андрейчиков, известный в поэтических кругах под псевдонимом Сергей Имис. Для многочисленных друзей общительного и щедрого Андрейчикова новость стала абсолютным шоком: он просто упал на месте — сердце остановилось.
Сергею было 67 лет. Не будучи художником по образованию, он всё-таки стал настоящим профессионалом: всю жизнь работал как дизайнер интерьеров, как частных, так и общественных, среди его клиентов были и бизнесмены, и серьёзные политики (в том числе депутаты Государственной думы), и госучреждения. Его картины часто выставлялись, приобретались в частные коллекции.
Будучи человеком широкой натуры, жизнелюбивым и ярким, он создавал полотна и фрески, полностью соответствовавшие его характеру: масштабные, броские, полные наивной фантазии. Среди любителей неформального искусства он прославился как мастер росписей бывших советских домов культуры: он оформил их около двух десятков по всему Пермскому краю.
Сергей был известен в литературном сообществе как поэт, он был образованным и очень начитанным самоучкой, любил классическую музыку, часто посещал концерты.
Из недавнего:
Как на шёлковой на нитке,
Всё подвешено у Шнитке,
На границе, на меже,
Где не музыка уже.
Дом обрушился стеклянный,
Деревянный, оловянный.
В груду битого стекла
Кровь последняя стекла.
Медные звенели трубы,
"Эо-эо", — пели губы.
Треснул арфы позвоночник,
Великан звонит в звоночек,
И невинна и проста
Тема скрипки и альта.
А ударные как вступят
И забухают, как в ступе,
И литаврой громыхнут —
Растолкуют, растолкут.
Глотки золотом залили,
Голос ангела забили,
Но сквозь гаденький вальсок
Флейты детский голосок.
Ну и снова, как с листа,
Тема скрипки и альта.
Ни двора и ни кола,
А вдали — колокола...
Январь 2025
Сергей Андрейчиков-Имис был похоронен 5 мая на кладбище в Лобаново. Сейчас друзья и родственники планируют издать его сборник и провести выставку.
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