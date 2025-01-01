На улице Окулова в Перми начались работы по устройству первого этажа новой гостиницы Монолитный каркас здания планируется полностью построить к концу года Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми, по ул. Окулова, 4, продолжается возведение 4-звёздочного отеля на 198 номеров. Главный подрядчик заканчивает работы по заливке монолитной плиты перекрытия подвального помещения. Далее планируется начать строительство первого этажа здания. Об этом сообщили в ФРПК.

По словам Ивана Малахова, генерального директора ООО «Окулова 4», в настоящее время завершается строительство подвального этажа и идёт подготовка к работам над надземной частью здания. Согласно графику, монолитный каркас здания планируется полностью построить к концу текущего года.

фото: ФРПК

Напомним, данный инвестиционный проект реализуется компанией «Окулова 4» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Корпорации «Туризм.РФ» и «Фонда развития Пермского края». «Туризм.РФ» выступает ключевым партнёром проекта.

Гостиничный комплекс предложит 198 номеров уровня «четыре звезды», ресторан на 146 посадочных мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, а также спа-центр и фитнес-зал. Проект предусматривает облагораживание территории и создание парковочной зоны. Управлять отелем будет сеть Azimut Hotels.

Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2026 год. Ожидается, что он будет принимать более 27 тыс. посетителей ежегодно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.