Филиал «ПМУ» «Уралхима» — призер краевой эстафеты газеты «Звезда» Поделиться Твитнуть

Фото: Медиагруппа МАГМА

Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завоевала серебро в юбилейной 95-й Краевой легкоатлетической эстафете на призы газеты «Звезда» и стала второй в зачете IV летней Спартакиады трудящихся Пермского края 2025 года. Забег прошел 1 мая на стадионе «Динамо» и на центральных улицах города. В спортивном празднике приняло участие рекордное число команд — 185 — это около 2 400 бегунов.

Дистанция протяженностью 4,2 км была разделена на 14 этапов по 200-400 м, которые бежали девять мужчин и пять женщин. Сборные боролись за титулы сильнейших в девяти группах. 54 команды трудовых коллективов были выделены в отдельную категорию. Спортсмены филиала «ПМУ» преодолели все этапы дистанции за 10 минут 06 секунд, на 17 секунд улучшив свой прошлогодний результат и на 8 секунд опередив команду, занявшую третье место.

Фото: Медиагруппа МАГМА

Михаил Шафранов, инструктор по спорту филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— В этом году краевая эстафета на призы газеты «Звезда» стала также этапом спартакиады трудящихся Пермского края. Чувствовалась сильнейшая конкуренция, ведь на старт вышло на 20 команд больше, чем в прошлом году. Мы приложили все усилия к достижению отличного результата и рады, что смогли его улучшить и войти в число призёров.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» ведет системную работу по поддержке и развитию корпоративного спорта. Среди подразделений проходят соревнования по 16 видам спорта в рамках ежегодной заводской спартакиады. Для желающих организуются бесплатные тренировки по баскетболу, волейболу, настольному теннису. Сотрудники активно посещают беговые и лыжные тренировки, проходящие для пермяков в рамках проектов «Уралхим Run Factory» и «Уралхим Ski Factory».

Фото: Медиагруппа МАГМА

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