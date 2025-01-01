С управляющей компании в Перми взыскали компенсацию морального вреда за плесень на стенах Поделиться Твитнуть

Фёдор Прокофьев

Благодаря вмешательству судебных приставов жительница Перми получила 45 тыс. руб. в качестве возмещения морального ущерба. В суде женщина смогла доказать, что на протяжении шести лет проживала в квартире, поражённой плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Основанием для обращения в суд стало невыполнение управляющей компанией своих обязательств по обслуживанию многоквартирного дома, где заявительница владела квартирой.

Ещё в 2019 году, во время ремонта приобретённой квартиры, под отслоившейся штукатуркой была обнаружена плесень. Собственница неоднократно обрабатывала стены антисептическими средствами, но эффект был временным, требовалось устранить источник проблемы. Для этого был вызван представитель управляющей компании, который осмотрел помещение, но никаких мер принято не было, даже после повторных обращений.

Экспертиза установила, что повреждения квартиры возникли из-за износа стен, то есть из-за ненадлежащего содержания общедомового имущества. Суд постановил выплатить жительнице Перми компенсацию морального вреда в размере 45 тыс. руб.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов. Пристав незамедлительно проинформировал руководство управляющей компании о начале исполнительного производства и предупредил о последствиях уклонения от выплаты. Для обеспечения исполнения решения суда на расчётные счета организации был наложен арест. Этого оказалось достаточно, чтобы компания выплатила компенсацию в полном объёме.

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