В Перми водитель скрылся после ДТП с трамваем
На бульваре Гагарина после аварии образовалась пробка
Утром 5 мая на перекрёстке бульвара Гагарина и ул. Старцева произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая, а после аварии водитель уехал. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на «Пермгорэлектротранс».
Фотографии инцидента пермяки опубликовали в соцсетях. На снимках видно трамвай, который перекрыл сразу несколько полос, предназначенных для автомобилей. По словам очевидцев, движение в сторону остановки «Авторадио» из-за аварии остановилось.
По информации «Пермгорэлектротранса», на место вызвали наряд ГИБДД. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который уехал с места происшествия. Движение на участке восстановили в 08:40.
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