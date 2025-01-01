В Перми сотрудники ГКБ №4 успешно сдали нормы ГТО Лучшим в заплыве стал главврач Андрей Ронзин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края /

Перед майскими праздниками команда городской клинической больницы Перми №4 сдавала нормы ГТО. Всего в мероприятии приняли участие 19 сотрудников учреждения 24-69 лет. Среди них сосудистые хирурги, терапевт, торакальный хирург, неврологи, работники лаборатории, а также медсестра и медбрат, уборщица, инструкторы по лечебной физкультуре. Главврач больницы Андрей Ронзин стал капитаном команды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Испытания проходили на стадионе, в спортзале и бассейне лицея «Дельта». Среди испытаний, которые ждали участников, нормативы по девяти позициям. Например, прыжки в длину, бег, подтягивания, стрельба и т.д.

Оценивали качество нормативов профессиональные специалисты из Центра тестирования, подготовки и совершенствования результатов ВФСК ГТО Перми. Справиться с поставленными задачами смогли все участники, им всем вручат знаки ГТО.

Лучшим в заплыве оказался главврач больницы Андрей Ронзин, который ходит на тренировки в бассейн три раза в неделю. Он поблагодарил коллег за активность и любовь к спорту.

Те, кто успешно прошёл испытания и получил знаки ГТО, могут рассчитывать на налоговый вычет. Эти людям вернётся НДФЛ от суммы вычета 18 тыс. руб. Однако есть обязательное условие: нужно, чтобы в этом же году был пройдена диспансеризация.

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