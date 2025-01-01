В строительстве Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи участвует пермский завод В настоящее время работы по прокладке линии ведутся на территории Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На предприятии «Инкаб», являющемся одним из крупнейших производителей оптоволоконного кабеля в СНГ и расположенном в Пермском крае, осуществляется производство кабеля для Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). В настоящее время работы по её прокладке ведутся в Пермском крае. Об этом сообщает портал правительства региона.

Данная магистраль нацелена на обеспечение транзита трафика между Европой и Азией, соединяя западные и восточные границы России с подключением к крупным городам и выходами на границы с Монголией, Китаем и береговую станцию в Находке.

Общая протяжённость наземного участка на территории России составит около 11 тыс. км, что является рекордной длиной для наземных магистралей в мире. Проект представляет собой альтернативу более длинным морским кабельным системам.

В рамках второй очереди магистрали, протянувшейся от Санкт-Петербурга до Москвы (765 км), более 500 км кабеля было произведено на пермском заводе. Первая очередь строительства, соединившая Идрицу и Торжок, была завершена в 2022 году, где «Инкаб» также был основным поставщиком.

При производстве кабеля используются оптические волокна российского производства категории G.654Е, впервые применяемые в России. Скорость передачи данных по магистрали будет сопоставима с морскими, благодаря минимальным потерям сигнала и передовым техническим решениям.

Завершение первого этапа проекта TEA NEXT, включая участок третьей очереди (Торжок — Кяхта), запланировано к началу 2026 года. Параллельно будет создана инфраструктура для международных продлений линий в рамках третьего этапа. Всего будет проложено более 1 тыс. км кабеля.

ООО «Инкаб» поставляет продукцию для телекоммуникационных компаний, нефтегазовой отрасли и энергетики, таких как «Ростелеком», МТС, «Газпром» и др. Предприятие производит около четверти всей российской «оптики», выпустив за 2024 год более 70 тыс. км кабеля. «Инкаб» является основным поставщиком оптоволокна для обеспечения связью малых населённых пунктов в рамках госпрограммы «Устранение цифрового неравенства».

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