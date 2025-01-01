Пермский разработчик систем безопасности и ПО в 2024 году снизил прибыль Доходы уменьшились на 15% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский разработчик систем безопасности и программного обеспечения ООО «Форт-Телеком» по итогам 2024 года зафиксировал доход в размере 4,1 млрд руб., что на 15% ниже показателя предыдущего года (4,8 млрд руб.). Информация об этом опубликована на сайте Главного информационного ресурса бухгалтерской отчётности.

Себестоимость продаж компании показала снижение на 5,1% — с 2,4 млрд руб. в 2023 году до 2,2 млрд в 2024-м. Чистая прибыль также сократилась — на 16%, до 1,6 млрд руб., в то время как годом ранее она равнялась 1,8 млрд руб.

На официальном сайте компании указано, что «Форт-Телеком» является разработчиком электроники, систем безопасности и программного обеспечения. В том числе, производит оборудование для построения сетей IP-видеонаблюдения, для системы ЭРА-ГЛОНАСС, для систем передачи данных между автомобилями и дорожной инфраструктурой и разрабатывает решения в области ГЛОНАСС/GPS систем мониторинга транспорта. Продукция применяется в России, Китае, Малайзии, странах СНГ, Европы, Среднего Востока и Южной Америки.

По данным checko.ru, организация была зарегистрирована в Перми в 2007 году. Основной вид деятельности — производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Директором и одним из владельцев является Сергей Макаренко. У ООО имеется ещё четыре соучредителя.

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