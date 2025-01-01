Часть пенсионеров Прикамья получат выплаты досрочно, 6 мая Пенсии от «Почты России» придут в обычные даты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Отделение Социального фонда России в Прикамье сообщило о досрочных выплатах пенсионерам, получающим денежные средства 8-го числа. В мае данной категории получателей выплаты будут начислены во вторник, 6 мая. Как отмечают в ОСФР, решение принято в связи с майскими праздниками.

«Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счёт. Средства придут автоматически», — сообщает фонд.

С 12 мая начисление пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Пенсии, которые доставляет «Почта России», будут доставлены в обычные даты. Доставка пенсий на дом началась 2 мая, с этого же дня пенсии выплачивают в кассах почтовых отделений. Доставка через почту продлится до 26 мая.

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